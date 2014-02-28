Федрезерв США не може контролювати bitcoin

Голова ФРС США Джанет Йеллен на слуханнях у конгресі заявила, що не може контролювати платіжну систему Bitcoin, тому що вона лежить поза традиційною банківською сферою, повідомляють Вести Экономика.

"Bitcoin - це нова платіжна система, що існує поза фінансовим сектором. Наскільки я знаю, жодних великих перетинів між банками, які регулює Федеральний резерв, і bitcoin-біржами не існує. Так що у ФРС немає повноважень якось вплинути на їх дії", - заявила голова монетарного регулятора.

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Йеллен вважає, що спочатку конгрес повинен виробити правила, що будуть описувати законний обіг криптовалют, і ввести цифрові активи в легальне поле.

Зараз Генеральна прокуратура США та правоохоронні органи Японії розслідують банкрутство bitcoin-біржі Mt. Gox, яка на початку лютого перестала повертати депозити своїм клієнтам.