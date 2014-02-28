Долар повинен коштувати нижче 10 гривень, вважає банкір

На сьогоднішній день курс долара завищено внаслідок дій спекулянтів і панічних очікувань ринку, й справедлива вартість долара нижче 10 гривень, повідомив журналістам голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов на прес-конференції в Києві.

«На сьогоднішній день курс завищений. І банки, і спекулянти дійсно його завищили на якихось панічних очікуваннях», - сказав Подрєзов.

На його думку, обмеження Нацбанку з видачі валютних коштів, що діють із сьогоднішнього дня, «зіб'є» курс.

«Я думаю, що менше 10, це однозначно менше 10», - сказав Подрєзов, відповідаючи на запитання, якою є справедлива вартість долара на міжбанківському ринку сьогодні.

«На сьогодні в мене є відкладений попит імпортерів, яким потрібна валюта, але вони не готові купувати долар за такою ціною, понад 10, говорять, давайте зачекаємо», - додав банкір.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №104 із сьогоднішнього дня встановив низку обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право в разі дострокового зняття коштів із валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів із валютних рахунків через каси й банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Крім того, Нацбанк заборонив банкам купувати валюту без її фізичної поставки, а Нацбанк залишає за собою право обмежити участь банків на міжбанківському валютному ринку на термін від 1 дня до 1 місяця при проведенні таким банком операцій, що «дають можливість маніпулювати обсягами торгів або курсом.

Крім цього, заборона на дострокове погашення резидентами зовнішніх позик тепер поширюється не лише на основну суму кредитних зобов'язань, але й на інші платежі за кредитним договором, а зарахування банками клієнтських коштів на купівлю валюти проводиться за курсом не нижче офіційного курсу НБУ на день зарахування.

Нагадаємо, що політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відпливу депозитів із банків, а курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до 10,50 грн/дол. із 8,2 грн/дол. у грудні 2013 року.