Кабмін сьогодні ухвалить постанову про жорстку економію бюджетних коштів

Кабінет міністрів має намір сьогодні прийняти постанову щодо жорсткої економії бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

«Сьогодні на порядку денному засідання Кабінету міністрів низка проектів постанов, які вимагають невідкладного ухвалення. В першу чергу це постанова щодо жорсткої економії бюджетних коштів і введення найжорсткішого режиму витрачання коштів державного і місцевих бюджетів, і прозорості при виконанні держбюджету», - наголосив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Яценюк 27 лютого на першому засіданні Кабміну доручив у новому уряді ввести найжорсткішу систему контролю бюджетних витрат.

«Ніяких державних машин, ніяких державних пільг і привілеїв, ніякого витрачання бюджетних коштів на утримання міністрів», - відзначив Яценюк.

«Платити за різні пільги і примхи чиновника державний бюджет не буде. Найжорсткіша економія бюджетних коштів», - наголосив прем'єр-міністр.