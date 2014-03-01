Збиток Банку Кіпру за рік знизився на 7,7%

Збиток Банку Кіпру, який перебуває в процесі реструктуризації, становив за підсумками 2013 року 2,04 млрд євро. Про це йдеться у фінансовому звіті найбільшої на острові кредитної організації, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як випливає з документа, збитки банку поступово скорочуються. За 2012 рік вони становили 2,21 млрд євро. У четвертому кварталі минулого року збиток становив 93 млн євро, тоді як у третьому кварталі - 142 млн євро.

Це дало підставу головному виконавчому директору кредитної організації Джону Хурікану заявити журналістам, що банк "демонструє стабілізацію в тому, що стосується активів і резервів". "Прогрес в діяльності організації протягом останніх декількох місяців матеріалізувався в наведених цифрах", - підкреслив він.

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Банк Кіпру опинився в центрі фінансової кризи рік тому, після того як йому знадобилася допомога ззовні у зв'язку з величезними втратами через рішення ЄС про масове списання держоблігацій Греції. Уряд Кіпру в березні 2013 року змушений був погодитися з вимогами ЄС і МВФ, які обіцяли виділити кредит у розмірі 10 млрд євро, про проведення "стрижки" незастрахованих депозитів у Банку Кіпру і Кіпрському народному банку, що нині вже припинив існування.