Україна може отримати перші кошти від МВФ не раніше квітня

Перші кредитні транші, які Міжнародний валютний фонд може надати Україні в рамках нової програми «stand-by», зайдуть в Україну не раніше квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в кулуарах Кабінету міністрів України міністр фінансів Олександр Шлапак.

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«Кошти, за найвдалішого сценарію, - на раніше квітня», - сказав Шлапак.

Він також підтвердив, що Україна має намір попросити 15 млрд дол. на стандартний термін – близько 2,5 років. «Проситимемо 15 млрд, а терміни – там стандартно – приблизно на 2,5 роки», - сказав Шлапак.

Як повідомлялося, раніше новопризначений міністр фінансів Шлапак заявляв, що місія МВФ, співпраця з яким визначена як пріоритет роботи новоназначенного уряду під керівництвом Арсенія Яценюка, може приїхати до України вже наступного тижня.

Позитивний сигнал від кредиторів, на думку Шлапака, має стабілізувати ситуацію на валютному ринку України.

МВФ підтвердив приїзд технічної місії вже найближчими днями.