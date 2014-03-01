Уряд ліквідував Міндоходів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Уряд прийняв досить мудре рішення... До сьогодні не ліквідовані податкова служба та митниця. І тому нам було простіше призупинити ліквідаційну процедуру за цими двома підрозділами, ліквідувавши власне міністерство» , - сказав Шлапак.

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Міністр зазначив, що фактично Кабмін повернув до життя податкову і митницю, які вже мали свої статути, положення про роботу і штатний розпис.

«Як тільки розберемося з керівництвом цим структур, зможемо сформатувати дві структури», - сказав міністр. «Обидві структури будуть підпорядковані Мінфіну», - сказав він.

При цьому Шлапак не уточнив кандидатури, які розглядалися на посади глав двох відомств, зазначивши лише, що на перехідний період посада голови податкової служби пропонувалася колишньому заступнику міністра доходів і зборів України Андрію Ігнатову. Але той відмовився.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Верховна Рада України рекомендувала уряду при формуванні нового Кабінету ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, розділивши його окремо на податкову і митну служби, як це було аж до грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. 26 лютого Рада Майдану оголосила свій перелік кандидатур на посади міністрів, які будуть проголосовані в парламенті 27 лютого. Разом з тим, посада міністра доходів і зборів України до останнього залишалася вакантною.

Тоді ж народний депутат України Сергій Міщенко запропонував Верховній Раді при формуванні нового складу Кабінету міністрів прийняти постанову про реорганізацію органів доходів і зборів та ліквідацію Міністерства доходів і зборів з наступним створенням на його основі Державної податкової та Державної митної служб. Постанову було схвалено парламентом.

У четвер, 27 лютого, міністр фінансів України Олександр Шлапак відзначав, що податкова та митна служби можуть бути перепідпорядковані Міністерству фінансів, при цьому функція адміністрування єдиного соціального внеску може залишитися у віданні Державної податкової служби.

Міністерство доходів і зборів України було створено за указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. Міністром доходів і зборів був тоді ж призначений колишній глава Державної податкової служби України Олександр Клименко. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів була передана функція адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 виконували органи Пенсійного фонду України.