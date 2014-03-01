Уряд ліквідував Міндоходів
Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Міністерству фінансів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр фінансів України Олександр Шлапак.
«Уряд прийняв досить мудре рішення... До сьогодні не ліквідовані податкова служба та митниця. І тому нам було простіше призупинити ліквідаційну процедуру за цими двома підрозділами, ліквідувавши власне міністерство» , - сказав Шлапак.
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Міністр зазначив, що фактично Кабмін повернув до життя податкову і митницю, які вже мали свої статути, положення про роботу і штатний розпис.
«Як тільки розберемося з керівництвом цим структур, зможемо сформатувати дві структури», - сказав міністр. «Обидві структури будуть підпорядковані Мінфіну», - сказав він.
При цьому Шлапак не уточнив кандидатури, які розглядалися на посади глав двох відомств, зазначивши лише, що на перехідний період посада голови податкової служби пропонувалася колишньому заступнику міністра доходів і зборів України Андрію Ігнатову. Але той відмовився.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Верховна Рада України рекомендувала уряду при формуванні нового Кабінету ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, розділивши його окремо на податкову і митну служби, як це було аж до грудня 2012 року.
Довідка УНІАН. 26 лютого Рада Майдану оголосила свій перелік кандидатур на посади міністрів, які будуть проголосовані в парламенті 27 лютого. Разом з тим, посада міністра доходів і зборів України до останнього залишалася вакантною.
Тоді ж народний депутат України Сергій Міщенко запропонував Верховній Раді при формуванні нового складу Кабінету міністрів прийняти постанову про реорганізацію органів доходів і зборів та ліквідацію Міністерства доходів і зборів з наступним створенням на його основі Державної податкової та Державної митної служб. Постанову було схвалено парламентом.
У четвер, 27 лютого, міністр фінансів України Олександр Шлапак відзначав, що податкова та митна служби можуть бути перепідпорядковані Міністерству фінансів, при цьому функція адміністрування єдиного соціального внеску може залишитися у віданні Державної податкової служби.
Міністерство доходів і зборів України було створено за указом Президента України Віктора Януковича в грудні 2012 року. Міністром доходів і зборів був тоді ж призначений колишній глава Державної податкової служби України Олександр Клименко. До складу Міндоходів увійшли Державна податкова служба, Державна митна служба, а також податкова міліція. Крім того, Міндоходів була передана функція адміністрування єдиного соціального внеску, яку аж до жовтня 2013 виконували органи Пенсійного фонду України.