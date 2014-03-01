Банкір вважає, що девальвація гривні вже відбулася

Девальвація гривні вже відбулася, і подальша скупка валюти вигідна лише спекулянтам, тоді як прості люди втрачають, прокоментувала УНІАН голова ради директорів «Дельта Банку» Олена Попова.

«Все найнепопулярніше, що могло статися з курсом національної валюти, вже відбулося. А саме, Нацбанк перейшов до політики гнучкого курсу, на якому наполягав МВФ. Девальвація гривні також вже відбулася», - сказав Попова.

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За словами банкіра, в цьому є безумовний позитив, зокрема збереження валютних резервів, стимулювання зростання експорту, зростання ВВП, нові робочі місця, приплив валюти і, як підсумок, стабілізація курсу і зміцнення національної валюти.

Попова нагадала, що панічні настрої на фінансовому ринку і девальвація - це вже не перший випадок у нашій країні. «Напевно, всі пам'ятають 2004 і 2008 роки. Досвід цих криз показує, що ажіотажно кидатися на скупку валюти в пікові моменти людям не має сенсу. Панікери втрачають двічі. По-перше, втрачають накопичені відсотки, по-друге, панічний попит народжує неадекватні курси, на яких заробляють лише спекулянти, а прості люди втрачають», - зазначила вона.

Нагадаємо, що, за оцінками глави правління «Ощадбанку» Сергія Подрєзова, на сьогоднішній день внаслідок дій спекулянтів курс долара вже завищено, і його справедлива вартість нижча за 10 грн.

«На сьогодні у мене є відкладений попит імпортерів, яким потрібна валюта, але вони не готові купувати долар за такою ціною, більш як 10, кажуть, давайте почекаємо», - сказав він.

На думку банкіра, обмеження Нацбанку щодо видачі валютних коштів, що діють з 28 лютого, знизять валютний курс.

Банкіри прогнозують, що ситуація на ринку стабілізується найближчим часом, і наголошують, що банківська система в змозі виконати свої зобов'язання перед клієнтами. На думку банкірів, найбільш надійним способом збереження коштів був і залишається банківський депозит у національній валюті, дохідність якого повністю перекриває інфляційні та валютні ризики. В даний час банки пропонують клієнтам відновити втрачені відсотки при поверненні достроково знятого вкладу.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 28 лютого дня встановив низку обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор дав банкам право у разі дострокового зняття коштів із валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів із валютних рахунків через каси і банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Нагадаємо, що голова Нацбанку Степан Кубів пообіцяв підтримувати банки, які працюють в законодавчому полі, оскільки у регулятора є достатньо інструментарію для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами банків. За словами голови НБУ, банківська система на сьогоднішній день є здоровою, а вкладники захищені Фондом гарантування.