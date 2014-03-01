Кабмін встановив жорстку економію державних коштів

Відповідну постанову «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» Уряд прийняв на засіданні 1 березня, повідомляється на сайті Кабміну.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, зокрема, вводиться заборона на придбання форменого одягу, автотранспорту, мобільних телефонів, ноутбуків, проведення ремонтів, здійснення витрат на обслуговування мобільних телефонів, оплату чартерних рейсів.

Без спеціального дозволу Уряду забороняється утворювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність працівників, заповнювати вакантні посади, видавати одноразові грошової винагороди держслужбовцям за сумлінну безперервну працю, здешевлювати вартість харчування для працівників. При цьому встановлюється обмеження на здійснення відряджень за кордон, використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів тощо.

Читайте такожКубів: У Нацбанку достатньо коштів для розрахунків із кредиторамиВодночас передбачається проведення інвентаризації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, які перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, державних підприємств. За результатами цього Фонд державного майна повинен внести пропозиції щодо їх подальшого використання.

Також постанова встановлює обмеження щодо кількості заступників керівників органів виконавчої влади. Зазначається, що міністр матиме не більше чотирьох заступників, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - не більше трьох заступників, а голови районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій - не більше двох.

З метою ефективного використання страхових внесків державних соціальних фондів Кабінет Міністрів обмежив видатки на організацію роботи фондів, зокрема організаційно-управлінські витрати, капітальні вкладення, видатки на інформатизацію.

Крім того, ряду центральних органів виконавчої влади Уряд доручив вжити заходів щодо недопущення втрат бюджету. Зокрема, це стосується припинення діяльності конвертаційних центрів та «податкових ям», зупинення схем обігу спирту без оподаткування, посилення контролю за обігом гуманітарної допомоги, арешту коштів, перерахованих з України з ухиленням від оподаткування або отриманих злочинним шляхом тощо.

Також органам місцевого самоврядування та суб'єктам управління об'єктами державної власності рекомендовано вжити заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів.