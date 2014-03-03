Греція запропонувала ЄС надати Україні фіндопомогу

Таку ініціативу голова грецького МЗС озвучив після зі спікером Верховної Ради, тимчасово виконуючим обов'язки президента Олександром Турчиновим і виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Андрієм Дещицей, повідомляє ИТАР-ТАСС.

На думку Венізелоса, "найгостріша проблема, яка існує зараз, - це економічна криза". "Ми готові передати пропозиції про те, як міжнародна спільнота може допомогти Україні з участю Міжнародного валютного фонду, але не обмежуючись тільки МВФ, - сказав глава МЗС Греції. - Моя власна пропозиція полягає в тому, що потрібно обов'язково провести міжнародну конференцію з цього питання, щоб негайно розробити схему (для надання такої допомоги - прим. ИТАР-ТАСС). Звичайно, Греція готова надати через досвід подолання кризи, який ми переживаємо, своє ноу-хау Україні".

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"Зустріч, яка у мене була з тимчасовим президентом України і одночасно з міністром закордонних справ, дала можливість краще зрозуміти ситуацію і дати їм сигнал, як від Греції, так і від Євросоюзу, - сказав Венізелос. - Як країна, що головує в ЄС, Греція підтримує територіальну цілісність, незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, тому що ми проводимо принципову зовнішню політику, що ґрунтується на дотриманні міжнародного права".

"Ми хочемо, щоб була забезпечена стабільність і безпека для всіх громадян. Ми хочемо, щоб перехідний уряд включав всі політичні сили і всі регіони країни", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

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Евангелос Венізелос зазначив, що "україно-російські відносини мають вирішальне значення не тільки для регіону, але і для всієї європейської і світової стабільності". "До всього треба ставитися з витримкою, холоднокровністю, в контексті міжнародного права та існуючих договірних документів, які зв'язують Україну з Росією і міжнародним співтовариством".