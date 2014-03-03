Рубль впав до історичного мінімуму до долара і євро

Російський рубль вийшов на історичні мінімуми до долара і євро, бівалютний кошик перевищив верхню планку плаваючого коридору (42,20 руб.).

За даними Московської біржі, курс долара вже зріс на 61% - до 36,50 руб. (піднімався з ранку до історичного максимуму в 37 руб.), курс євро виріс на 92 коп. - до 50,30 руб. (піднімався з ранку до історичного максимуму в 51,2 руб.), передає «Газета.Ru».