Кабмін скоротив на 1,5 тис. кількість службових машин

09:44, 03 березня 2014
Фінанси
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Кабінет міністрів прийняв рішення зменшити кількість автомобілів, що обслуговують центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.

Реализация этого постановления Кабинета министров Украины будет способствовать экономии бюджетных средств

Про це йдеться у постанові, яку ухвалили 1 березня на засіданні уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Загалом планується зменшити кількість автомобілів, які використовуються органами державної влади, на більш ніж 1,5 тис. одиниць по всій території України. Так, у центральних органах виконавчої влади їх чисельність зменшиться на 1 тис. 132 одиниці, тобто на 33,8%. У місцевих державних адміністраціях кількість автомобілів скоротиться на 373 одиниці (на 15%).

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Звільнений автотранспорт буде реалізований протягом місяця на відкритих торгах під громадським контролем відповідно з чинним законодавством, зазначили в Кабміні.

«Реалізація цієї постанови Кабінету міністрів України сприятиме економії бюджетних коштів на утримання органів виконавчої влади та надходженню додаткових доходів державного бюджету», - наголошується в повідомленні.

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