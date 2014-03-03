Кабмін скоротив на 1,5 тис. кількість службових машин

Про це йдеться у постанові, яку ухвалили 1 березня на засіданні уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Загалом планується зменшити кількість автомобілів, які використовуються органами державної влади, на більш ніж 1,5 тис. одиниць по всій території України. Так, у центральних органах виконавчої влади їх чисельність зменшиться на 1 тис. 132 одиниці, тобто на 33,8%. У місцевих державних адміністраціях кількість автомобілів скоротиться на 373 одиниці (на 15%).

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Звільнений автотранспорт буде реалізований протягом місяця на відкритих торгах під громадським контролем відповідно з чинним законодавством, зазначили в Кабміні.

«Реалізація цієї постанови Кабінету міністрів України сприятиме економії бюджетних коштів на утримання органів виконавчої влади та надходженню додаткових доходів державного бюджету», - наголошується в повідомленні.