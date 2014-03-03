Дії Путіна загрожують економіці Росії подальшим гальмуванням - ЗМІ

У суботу президент Росії Володимир Путін звернувся до Ради Федерації за дозволом ввести російські війська в Україну. Сенатори одноголосно проголосували за використання армії. Остаточне рішення - за президентом, сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Путін не радився з фінансово-економічним блоком уряду перед зверненням в Раду Федерації, кажуть два співробітники апарату уряду. Нарад на цю тему не було і поки не планується, немає і оцінок ризиків для російської економіки, сказав один зі співрозмовників «Ведомостей». Інше джерело стверджує, що Путін консультувався з прем'єром Дмитром Медведєвим.

Фінансовий ринок потрясе приблизно тиждень, з нього буде тікати спекулятивний капітал, вважає Дмитро Білоусов з ЦМАКП, знизяться індекси на фондовому ринку, у меншій мірі ситуація позначиться на курсі рубля. Науковий керівник Вищої школи економіки Євген Ясін вважає, що негативний ефект від рішення Ради Федерації не буде дуже серйозним, всі чекають розвитку подій.

Опитані «Відомостями» федеральні чиновники неохоче коментували ситуацію. «Що коментувати? Очевидно, що подальша ескалація конфлікту (в Україні) і введення військ тільки погіршать непросту ситуацію в (російської) економіці», - констатує співробітник фінансово-економічного блоку.

Потрібно розглядати два сценарії, вважає інший федеральний чиновник: перший - ми позначили свою позицію, але далі не втручаємося, другий - війна. «Якщо не буде прямого конфлікту, то ситуація розрулиться. Йти на конфлікт із НАТО - інша історія, яка нічим хорошим не закінчиться. Це всі розуміють», - говорить співрозмовник «Ведомостей».

У 2013 р. зростання російської економіки склало 1,3% ВВП, план був 3,6%. Скоротилися інвестиції, продовжився відтік капіталу, зростання промислового виробництва становило усього 0,3%. Заходи уряду щодо прискорення зростання поки не працюють.