На єдиному рахунку Держказначейства на кінець лютого залишалось 3,59 млрд грн

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на кінець лютого 2014 року становив 3,590 млрд грн, що на 1,131 млрд грн., або на 23,96% менше, ніж на кінець січня 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, порівняно з початком року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс в 2,06 разу, а в річному вираженні, порівняно з січнем 2013 року, - на 817,113 млн. грн, або на 17,31%.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній Раді, заявляв, що залишки на єдиному рахунку Державної казначейської служби знизилися до 4,3 млн грн, не уточнюючи дату цієї статистики.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року зріс у 2,7 разу - до 4,721 млрд грн.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі відновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн грн, відповідно.

За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Зростання відбувається під час надходження податків і інших обов'язкових платежів до державного і місцевого бюджетів, зниження - під час пікових навантажень з витрат.