Банки відновлюють роботу відділень у Криму

11:54, 03 березня 2014
Фінанси
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Банки відновлюють роботу своїх відділень в Автономній Республіці Крим у звичайному режимі, яка була припинена раніше через загострення обстановки в республіці.

UniCredit Bank сообщает, что, начиная с 3 марта, все отделения банка в АР Крым работают в обычном режиме / tomsk.ru

Зокрема, про це УНІАН повідомила прес-служба одного з найбільших банків - UniCredit Bank.

«UniCredit Bank повідомляє, що, починаючи з 3 березня, усі відділення банку в АР Крим працюють у звичайному режимі. Нагадаємо, що через загострення ситуації в АР Крим правління банку прийняло рішення про тимчасове закриття UniCredit Bank у Сімферополі та переказ інших відділень банку в Криму на скорочений графік роботи», - йдеться в повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН, будівлі ради Міністрів і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Міністрів Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

1 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов видав указ про незаконність обрання Аксьонова головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

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