Долар встановився на позначці 10,50 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 9,6000/-, до 12:00 ціни пішли вгору 10,2000/10,5000, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/-, до 12:00 ціни пішли вгору 0,2879/0,3071. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 36.4445 (+0.3120).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3775/77, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 13,2240/-, до 12:00 ціни пішли вгору 14,4605/15,4290.