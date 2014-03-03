Центробанк РФ для захисту рубля підвищив ключову ставку до 7%

Банк Росії з 11.00 МСК 3 березня тимчасово підвищив ключову ставку до 7,0 відсотків з 5,5 відсотка річних, повідомив ЦБР у понеділок за підсумками позапланового засідання ради директорів, передає Reuters.

"Рішення спрямоване на запобігання виникнення ризиків для інфляції та фінансової стабільності, пов'язаних із підвищеним рівнем волатильності на фінансових ринках, що спостерігається останнім часом", - повідомив ЦБР.

Після публікації рішення ЦБР рубль, який у понеділок вранці досяг абсолютних мінімумів до долара та євро, показав короткочасну корекцію.

"В очікуванні того, що з-за ситуації на Україні тиск на рубль зросте, ЦБ намагається захистити рубль. В залежності від того, чи буде ефект, ЦБ може ввести кількісні обмеження з валютних свопів", - говорить аналітик ВТБ Капітал Володимир Количев.

Але швидкого ефекту для стабілізації рубля не вийде - зупинити спекулятивну атаку зараз важко, додає він, вважаючи, що ставки на такому рівні залишаться кілька місяців.