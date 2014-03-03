Два банки Курченка визнали неплатоспроможними

Національний банк України в п'ятницю, 28 лютого прийняв постанову «Про віднесення ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» до категорії неплатоспроможних». Фонд гарантування вкладів ввів у банки тимчасову адміністрацію.

Про це повідомляє Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Тимчасова адміністрація в ПАТ «РЕАЛ БАНК» і «БРОКБІЗНЕСБАНК» введена строком на 3 місяця з 03.03.2014 за 02.06.2014.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в «БРОКБІЗНЕСБАНК» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Куреной Олександр Вікторович.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «РЕАЛ БАНК» призначено провідного юрисконсульта відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Кадиров Владислав Володимирович.