Тимчасова адміністрація в СК "Оранта" буде працювати ще три місяці

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг продовжила роботу тимчасової адміністрації у страховій компанії “Оранта” на 3 місяці, повідомляється на сайті комісії.

Згідно з повідомленням, відповідні зміни в розпорядження комісії №4431 від 5 грудня 2013 року були прийняті на засіданні 27 лютого у зв'язку з необхідністю подовження термінів повноважень тимчасового адміністратора.

«Призначити тимчасову адміністрацію товариства до 05.06.2014», - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 5 грудня 2013 року усунула керівництво страхової компанії «Оранта» від управління фінансовою установою та призначила в неї тимчасову адміністрацію до 5 березня 2014 року

Довідка УНІАН. СК «Оранта» була заснована в 1921 році. До 1993 року компанія мала назву «Укрдержстрах».

Компанія є членом Ліги страхових організацій України, Української федерації убезпечення, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Ядерного страхового пулу та інших професійних об'єднань.

Основними власниками компанії є "БТА Банк" Казахстан (35,1700%), кіпрські компанії Backwood Holdings Limited (13,7400%) і Geswood Holdings Limited (11,2800%).