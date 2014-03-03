Завтра Рада розгляне угоди з ЄС про надання Україні 610 млн євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер «Свободи» Олег Тягнибок повідомив під час брифінгу після Погоджувальної ради.

“Завтра ми розглянемо ратифікацію угоди з Євросоюзом, яка мала бути ратифікована ще раніше, за часів уряду Януковича. Дякувати Богу, що вдалося тоді притримати і не ратифікувати цю угоду. Тепер це дасть можливість нам додатково в бюджет отримати 610 млн євро”, - сказав Тягнибок.

Крім того, він зазначив, що завтра парламенті може розглянути питання щодо позбавлення пільг чиновників, зокрема суддів.

Також Тягнибок не виключив, що завтра ВР може розглянути питання про звільнення і призначення суддів.

“Ми отримали протягом останнього часу величезну кількість заяв суддів, які хочуть залишити свої посади чи вийти на пенсії. Отже, питання призначення суддів, а також питання звільнення суддів, не виключено, завтра теж буде розглядатися”, - сказав лідер «Свободи».

Він також відзначив, що парламент працює цілодобово, а депутатам дана вказівка не залишати Київ, щоб була можливість зібратися у разі потреби на засідання в будь-який момент.