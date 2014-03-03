Україна завтра почне переговори з місією МВФ

Україна почне переговори з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок, 4 березня 2014 року, і планує ухвалити якісь рішення впродовж 4-5 днів.

«Ми почнемо переговори вже завтра. Зараз технічна група підготовки завершує всю необхідну роботу. Плануємо провести переговори і ухвалити якісь рішення впродовж 4-5 днів», - сказав журналістам 3 березня міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

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Як повідомляв УНІАН, на думку Міністерства фінансів, перші кредитні транші, які Міжнародний валютний фонд може надати Україні в рамках нової програми stand-by, зайдуть до України не раніше квітня.

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