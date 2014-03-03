Яценюк заявляє, що Кабмін виконає всі вимоги МВФ

Уряд України готовий виконати всі умови і вимоги для відновлення кредитування економіки країни з боку Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Європейської бізнес-асоціації заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я провів розмову з пані Лагард (Крістін Лагард – директор-розпорядник МВФ – УНІАН). Не хочу розкривати усіх деталей, але можу заявити, що уряд виконає всі вимоги МВФ», - сказав він.

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За словами прем'єр-міністра, відновлення кредитування і проведення реформ в економіці – це головне завдання уряду. «Цей уряд виконає усі вимоги МВФ. Далі мати економіку, яка живе на кредити, буде катастрофою, тому нам доведеться провести найжорсткіші реформи, - відзначив Яценюк. – Ми розуміємо, що потрібно відновити кредитування».

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета повідомив, що переговори з МВФ Україна розпочне у вівторок, 4 березня.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк напередодні свого призначення заявляв, що відновлення переговорів з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом у частині отримання фінансової допомоги буде одним з ключових і першочергових завдань у роботі нового уряду.

У відповідь Міжнародний валютний фонд підтвердив зацікавленість українських властей у співпраці з Фондом і висловив намір найближчим часом направити місію до України. За словами керівництва МВФ, це буде технічна місія, яка оцінить ситуацію в країні.