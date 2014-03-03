Кабмін має намір здійснити секвестр бюджету на 65-80 млрд грн

Кабінет міністрів України розглядає можливість секвестру бюджету і скорочення дохідної частини в обсязі 65-80 млрд грн, заявив під час засідання Європейської бізнес-асоціації прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Цей бюджет був сформований на нереальних показниках доходів. Тому, за моїми попередніми оцінками, може йтися про скорочення держбюджету на 65-80 мдрд грн. Це катастрофічні цифри», - сказав він.

За словами Яценюка, проект бюджету на 2014 рік формувався на нереальних показниках, і тому перегляд загальної макроекономічної картини також стане одним з питань для переговорів з Міжнародним валютним фондом. «З МВФ ми повинні відпрацювати макроекономічну картину», - сказав прем'єр.

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При цьому він зазначив, що зараз важливо відновити роботу державних податкової та митної служб, що, в свою чергу, має слугувати розвитку економіки. «Якщо вони стабілізують ситуацію, то в третьому-четвертому кварталі наші макроекономічні показники покращаться», - підкреслив глава уряду.

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