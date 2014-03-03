Долар на міжбанку залишився на рівні 10,50 грн

Сьогодні на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України цінові рівні щодо долару-гривні досягли значень 9,9000/10,5000, повідомляє фінансова компанія Інтербізнесконсалтинг.

На закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні встановилися на рівні 13,6295/14,4595.

Рублевий ринок закрився на рівні 0,2658/0,2877. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 36,5425 (+0.4100).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3755/1,3790.