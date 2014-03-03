Білл Гейтс знову очолив рейтинг мільярдерів за версією Forbes

Засновник Microsoft Білл Гейтс знову зайняв перше місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Його статок за рік збільшився на $9 млрд і досяг $76 млрд, повідомляє Вести.Экономика.

Багатство мексиканського телекомунікаційного магната Карлоса Сліма, який протягом останніх чотирьох років займав першу сходинку в рейтингу, зменшилася на $1 млрд до $72 млрд.

Почесне третє місце зберіг за собою 77-річний акціонер компанії Inditex (володіє брендом Zara) Амансіо Ортега. Його статок збільшився на $7 млрд, досягнувши $64 млрд.

Четверте місце належить відомому інвестору Уоррену Баффету з $58,2 млрд. Замикає п'ятірку найбагатших людей у світі, засновник і генеральний директор Oracle Ларрі Еллісон. Його статок у 2013 р. збільшився на $5 млрд до $48 млрд.

У другій половині десятки найбагатших людей розмістилися американські промислові магнати брати Чарльз і Девід Кохи. На рекордні $11,5 млрд збільшився статок власника міжнародної ігрової мережі Las Vegas Sands Шелдона Адельсона. Спадкоємці імперії Walmart Крісті і Джим Уолтон замикають топ-10 мільярдерів.

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