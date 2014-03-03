День протистояння з Україною обійшовся Росії в $55 млрд

Загальні втрати сумарної капіталізації російських компаній склали 2 трильйона рублів.

Про це свідчать торги на фондовому та товарному ринку, повідомляє «Економічна правда».

"Це на 500 млрд більше, ніж ціна Олімпіади", - пишуть російські користувачі Twitter.

Як відомо, Центральний банк Росії підвищив базову процентну ставку в понеділок на 1,5 процентного пункту - до 7 %, після того, як рубль впав до рекордно низького рівня.

Центробанк заявив, що його рішення є відповіддю на сплеск волатильності на фінансових ринках. Індекс російської фондової біржі РТС впав на 10,5%.

Рубль впав майже на 10% по відношенню до долара, знизився в понеділок до 50 рублів за євро. Падіння нижче 36,4 до долара США також стало рекордом.

Ціни на сировинні товари зросли до найвищого рівня майже за шість місяців, оскільки протистояння в Україні посилило побоювання, що постачання енергоносіїв та сільськогосподарської продукції можуть бути порушені.