США готують законопроект про надання Україні кредиту на $1 млрд

Голова комітету із закордонних відносин Сенату США Роберт Менендез заявляє, що його комітет готує двопартійну ініціативу законодавчого акту, яка має на меті надати Україні кредитні гарантії на суму щонайменше в 1 млрд доларів на підтримку економіки.

Як повідомляє Радіо Свобода, законопроект також передбачатиме технічну допомогу Україні на підтримку проведення виборів, боротьбу з корупцією і зміцнення громадянського суспільства, сказав сенатор.

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Із заявою про можливість надання Україні позикових гарантій США на 1 млрд доларів, а також деякої прямої допомоги виступав наприкінці лютого державний секретар США Джон Керрі.

3 березня із закликом до Конгресу надати Україні пакет допомоги виступив Президент США Барак Обама.