США готують законопроект про надання Україні кредиту на $1 млрд
Законопроект також буде передбачати технічну допомогу Україні на підтримку проведення виборів, боротьбу з корупцією та зміцнення громадянського суспільства.
Голова комітету із закордонних відносин Сенату США Роберт Менендез заявляє, що його комітет готує двопартійну ініціативу законодавчого акту, яка має на меті надати Україні кредитні гарантії на суму щонайменше в 1 млрд доларів на підтримку економіки.
Як повідомляє Радіо Свобода, законопроект також передбачатиме технічну допомогу Україні на підтримку проведення виборів, боротьбу з корупцією і зміцнення громадянського суспільства, сказав сенатор.
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Із заявою про можливість надання Україні позикових гарантій США на 1 млрд доларів, а також деякої прямої допомоги виступав наприкінці лютого державний секретар США Джон Керрі.
3 березня із закликом до Конгресу надати Україні пакет допомоги виступив Президент США Барак Обама.