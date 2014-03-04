Ціна золота досягла максимуму за останні півроку
09:08, 04 березня 2014Фінанси
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Золото дорожчає на тлі ситуації навколо України
Ціна золота досягла максимуму за останні півроку / icz.com.ua
Ціна золота за підсумками торгів понеділка, 3 березня, досягла максимуму за останні півроку на тлі ситуації в Україні.
До закриття торгової сесії квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подорожчав на 28,7 долара, або на 2,2%, - до 1350,30 долара за тройську унцію, передає ПРАЙМ.
Експерти відзначають, що золото має серйозний потенціал для зростання, його вартість може піднятися до 1360 доларів за унцію.
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