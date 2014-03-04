Ціна золота досягла максимуму за останні півроку

Ціна золота за підсумками торгів понеділка, 3 березня, досягла максимуму за останні півроку на тлі ситуації в Україні.

До закриття торгової сесії квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подорожчав на 28,7 долара, або на 2,2%, - до 1350,30 долара за тройську унцію, передає ПРАЙМ.

Експерти відзначають, що золото має серйозний потенціал для зростання, його вартість може піднятися до 1360 доларів за унцію.