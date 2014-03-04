Україна в найближчі дні може отримати від МВФ $ 3 млрд - ЗМІ

Україна розраховує отримати перший транш кредиту від МВФ у розмірі $ 3 млрд, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів, передає ТСН.

За його словами, Україна може отримати фінансову допомогу у найближчі 10-40 днів.

Як повідомляв УНІАН, Україна сьогодні, 4 березня, розпочне переговори з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) і планує прийняти якісь рішення протягом 4-5 днів.

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«Ми почнемо переговори вже завтра. Зараз технічна група підготовки завершує всю необхідну роботу. Плануємо провести переговори і прийняти якісь рішення протягом 4-5 днів», - сказав журналістам 3 березня міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.