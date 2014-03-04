Місія МВФ почала роботу в Україні

Сьогодні в Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Миколи Георгієва, йдеться в коментарі глави представництва МВФ у Києві Жерома Ваше, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«4 березня починає свою роботу місія МВФ, яка прибула до України на прохання керівництва країни. Мета місії - збір інформації для оцінки поточної економічної ситуації і обговорення реформ у сфері економічної політики, що могло б стати основою програми підтримки економіки України з боку МВФ», - йдеться в заяві.

Як наголошується, до роботи місії приєднається директор Європейського департаменту МВФ Реза Могадам.

«Місія планує завершити роботу 14 березня», - підкреслили в представництві Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог наприкінці лютого – відразу ж після затвердження нового складу Кабінету міністрів. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує одержати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років.

Як наголошував міністр фінансів України Олександр Шлапак, при вдалому ході переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б одержати вже на початку квітня. Водночас, обсяг такого траншу є предметом переговорів, так само як і загальна сума можливої фінансової допомоги, яку буде надано в рамках виконання нової програми співробітництва stand-by.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив, що Україна готова виконати всі умови Фонду, включаючи непопулярні заходи щодо збільшення тарифів на газ і політики гнучкого курсоутворення.