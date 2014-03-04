Долар на міжбанку піднявся до 11 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - до 10,0000/11,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування щодо євро-гривні пішли вгору - до 13,7550/15,1325.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2756/0,3032.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3754/56 (понеділок - 1,3775/77).

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку цінові рівні щодо долара-гривні досягли значень 9,9000/10,5000.

На закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні встановилися на рівні 13,6295/14,4595.

Рублевий ринок закрився на рівні 0,2658/0,2877.