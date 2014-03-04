ВР ратифікувала Меморандум з ЄС щодо надання Україні 610 мільйонів євро

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором щодо надання Україні макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 610 млн євро”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 280 народних депутатів із 349, зареєстрованих в сесійній залі.

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В фінансово-економічне обґрунтуванні до проекту закону зазначається, що за результатами переговорів між Українською та ЄС було укладено відповідний меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду.

Меморандумом визначено передумови виділення коштів, зокрема загальні умови – задовільне проведення заходів з реалізації майбутніх домовленостей, досягнутих між Україною та МВФ, а також позитивні результати оцінки ЄС успіхів щодо проведення структурних реформ. Кредитна угода визначатиме технічні особливості надання позикових коштів.

Зазначеними договорами визначено, що макрофінансова допомога може бути надана Україні чотирма траншами у сумі 100, 10, 250 та 250 млн євро відповідно. При цьому другий та третій транш може бути перераховано одночасно. Період між наданням першого, другого-третього та четвертого траншів становить не менше 3 місяців. Строк погашення кредиту – не більше 15 років. Відсоткова ставка запозичення буде відома тільки в час виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж кредитною ставкою. При цьому Україною має бути профінансовано операційні витрати на надання кредитних ресурсів Європейською комісією.

З огляду на положення статті 16 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про державний бюджет України з дотриманням граничного обсягу державного боргу, кредитні кошти макрофінансової допомоги, що залучатимуться Україною, та витрати на їх обслуговування та погашення, передбачатимуться у державному бюджеті України. Тому кредитні ресурси макрофінансової допомоги ЄС відображатимуться у положеннях Закону України “Про Державний бюджет на 2014 рік”.

В обгрунтуванні сказано, що безпосередні та детальні умови фінансування, які найкращим чином відповідають потребам України, визначатимуться спільно Українською та Європейською Сторонами за результатами консультацій. Після таких консультацій Українська Сторона направлятиме запит на надання траншу за встановленою формою, визначаючи основні умови, включаючи суму траншу, мінімальну чисту суму вибірки, строк до погашення, максимальну процентну ставку, а також тип процентної ставки (фіксована або плаваюча). Тому на даний час детальна інформація щодо видатків державного бюджету на обслуговування майбутнього боргу перед Європейською комісією не може бути надана.

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Перший транш допомоги буде виділено після ратифікації Верховною Радою Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди за умови отримання Україною виплат в рамках домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом.

Наступні транші надаватимуться за результатами виконання урядом України визначених у Меморандумі критеріїв у сферах: 1) управління державними фінансами; 2) торгівлі; 3) енергетики, а також реалізації податкової політики та політики у фінансовому секторі.