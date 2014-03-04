Дефіцит платіжного балансу України в січні становив $1,9 млрд

Зведений платіжний баланс України у січні 2014 року зведений з дефіцитом у 1,9 млрд дол. США за рахунок відпливу коштів по фінансовому рахунку, повідомляється на сайті Національного банку України.

«У січні 2014 дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1,9 млрд дол. США (у січні 2013 року - профіцит 397 млн дол. США ), основною причиною чого був відплив коштів по фінансовому рахунку», - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку становив 137 млн дол., що практично відповідає рівню січня 2013 року (115 млн дол.). Водночас, вартісні обсяги експорту й імпорту товарів у січні були найнижчими за останні три роки.

У річному вимірюванні експорт товарів скоротився на 11,7% - до 4,5 млрд дол. Скорочення відбулося за рахунок зниження експорту хімічної продукції на 45,5%, продукції машинобудування на 30%, продовольчих товарів на 13,1%, металургійної продукції на 2,7%.

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Імпорт товарів у річному вимірюванні знизився на 9,1% - до 5,1 млрд дол. Скорочення відбулося за рахунок скорочення енергетичного імпорту на 18,2%, продукції машинобудування - на 22,5%, Одночасно зріс імпорт хімічної продукції на 3,9% через зростання попиту на фармацевтичну продукцію.

Дефіцит фінансового і капітального рахунку в січні 2014 року становив 1,8 млрд дол., що обумовлено нестабільною ситуацією в країні і пов'язаним з цим підвищенням девальваційних очікувань. Чисті надходження за прямими іноземними інвестиціями були майже нульовими, тоді як реальний сектор здійснював погашення за довгостроковими кредитами, а також посилився відплив готівки поза банками. Дефіцит за цими статтями частково компенсували короткострокові залучення приватного сектора.

Позитивне сальдо за кредитами і облігаціями у 680 млн дол. забезпечувалося короткостроковими залученнями банківського сектора, переважно за кредитами овернайт, сальдо по яких становило 827 млн дол. Дефіцит за операціями з довгостроковими інструментами приватного сектора становив 406 млн дол., тоді як rollover (продовження кредитів - УНІАН) приватного сектора у січні був найнижчим за останні два роки і становив 65%.

Через підвищення девальваційних очікувань приріст готівкової валюти поза банками в січні 2014 року зріс до 710 млн дол., тоді як у січні 2013 року цей показник становив 57 млн дол.

На 1 лютого 2014 року обсяг міжнародних резервів становив 17,8 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту наступного періоду упродовж двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України у 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс був зведений з дефіцитом 4,175 млрд дол.

Позитивне сальдо платіжного балансу обумовлене залученням зовнішніх позик, тоді як дефіцит поточного рахунку за 2013 рік досяг 16,1 млрд дол., що на 1,8 млрд дол. перевищує показник за 2012 рік.

За оцінками НБУ, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2013 році скоротився удвічі порівняно з 2012 роком і становив 3,3 млрд дол.