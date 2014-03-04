Кубів дозволив банкірам вільний доступ до Нацбанку

Глава Національного банку України Степан Кубів з 4 березня дозволив керівникам банків вільний доступ до Нацбанку, повідомляється на сайті регулятора.

«Від сьогодні, 4 березня, для керівників усіх банків країни буде введено вільний доступ до Національного банку України. Таке рішення прийняв голова Національного банку України Степан Кубів за підсумками наради, яка відбулася в суботу, 1 березня, з керівниками малих та середніх банків країни», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, участь у заході взяли понад 100 фінансистів.

Під час зустрічі глава НБУ повідомив про необхідність реформування банківської системи і роботи над стратегією розвитку банківського сектора.

Кубів також повідомив про те, що тепер Нацбанк буде вести прозору і відкриту політику щодо банків на паритетних засадах, а практика зустрічей з усіма групами банків, незалежно від їх розміру, буде системною і постійною.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада звільнила Ігоря Соркіна, який обіймав посаду голови НБУ трохи більше року, і призначила на цю посаду народного депутата від «Батьківщини», заступник голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Степана Кубіва. Банкіри, у тому числі найбільший інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку, оцінили це призначення позитивно, відзначаючи професійні якості Степана Кубіва і його порядність.

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