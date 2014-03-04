Долар на міжбанку різко впав до 9,58 грн
12:19, 04 березня 2014Фінанси
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Євро також сильно подешевшав.
Долар на міжбанку несподівано знизився
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 10,0000/11,0000, на 12:00 ціни впали до 9,3800/9,5800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 13,7550/15,1325, на 12:00 ціни пішли вниз до 12,8995/13,1785.
Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2756/0,3032, на 12:00 ціни знизилися до 0,2586/0,2642. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 36.3320 (-0.0475).
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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3754/56, змінюючись у досить вузькому коридорі.
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