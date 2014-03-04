МВФ може затвердити кредитну програму на 15-18 млрд дол. - експерт

Нова кредитна програма Міжнародного валютного фонду може скласти 15-18 млрд дол., і з урахуванням несприятливої ситуації в українській економіці фонд може затвердити нову програму протягом декількох тижнів, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

«Ми вважаємо, що нова програма МВФ може скласти 15-18 млрд дол., при цьому ще 5-7 млрд дол. можуть надати інші кредитори», - сказала Бєлан.

Експерт вважає, що з урахуванням вкрай несприятливої ситуації в українській економіці і гострої потреби в істотному обсязі зовнішнього фінансування, МВФ буде діяти швидко, аналогічно як це було в 2008 році, і може затвердити нову кредитну програму протягом декількох тижнів.

На думку експерта, нинішня місія МВФ сфокусується на оцінці економічної ситуації в Україні. «У тому числі таких параметрів, як реалістичний прогноз зростання ВВП і бюджетних доходів, потребу держави у зовнішньому фінансуванні, стан банківської системи та її потреби в додатковому капіталі», - пояснила Вона.

Водночас, експерт вважає, що МВФ навряд чи відмовиться від своїх основних вимог, що висуваються протягом тривалого періоду часу. «А саме: перехід до гнучкого валютного курсу, підвищення внутрішніх тарифів на газ і скорочення дефіциту бюджету», - говорить Белан.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог в кінці лютого - відразу ж після затвердження нового складу Кабінету міністрів. Можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 року.

Як підкреслював міністр фінансів України Олександр Шлапак, за вдалого перебігу переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня. У той же час, обсяг такого траншу є предметом переговорів, так само як і загальна сума можливої фінансової допомоги, яка буде надана в рамках виконання нової програми співпраці stand-by.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив, що Україна готова виконати всі умови Фонду, включаючи непопулярні заходи щодо збільшення тарифів на газ і політики гнучкого курсоутворення.

Сьогодні, 4 березня, місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Миколи Георгієва розпочала роботу в Києві. Згідно із заявою фонду, мета поточної місії - збір інформації для оцінки поточної економічної ситуації та обговорення реформ у сфері економічної політики, що може стати основою програми підтримки економіки України з боку МВФ. Місія планує завершити роботу 14 березня.

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