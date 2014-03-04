Перший транш МВФ повинен становити не менше $2 млрд, вважає аналітик

Перший транш кредитної допомоги Україні, що може бути наданий нашій країні по лінії Міжнародного валютного фонду у разі проведення успішних переговорів з Фондом, повинен становити не менше 2 млрд дол.

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

«Зважаючи на потреби України, перший транш повинен становити близько 2 млрд доларів. Цього має вистачити для того, щоб Україна змогла спокійно розраховуватися за фінансовими зобов'язаннями протягом весняних місяців», - сказав експерт.

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При цьому він наголосив, що головне зараз не стільки отримати власне гроші, скільки дати позитивний сигнал для інвесторів про те, що «Україна виліковна, уряд робить правильні кроки, їм можна довіряти». «Якщо такий сигнал буде поданий, це заспокоїть як внутрішні ринки, так і зовнішніх інвесторів, і відкриє нові можливості щодо залучення фінансування», - наголосив Паращій, додавши, що такі кроки передбачають також вирішення проблеми військового вторгнення в Криму.

Раніше головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан в коментарі УНІАН підкреслювала, що, з урахуванням вкрай несприятливої ситуації в Україні, МВФ може діяти дуже швидко і затвердити програму кредитування в обсязі 15-18 млрд дол. протягом кількох тижнів.

Місія МВФ почала роботу в Києві у вівторок, 4 березня. Угоду про роботу фахівців Фонду було досягнуто в кінці лютого, коли уряд України звернувся до МВФ з пропозицією відновити діалог.

Як зазначав міністр фінансів України Олександр Шлапак, можливий розмір фінансової допомоги, яку Україна розраховує отримати, становить близько 15 млрд дол. протягом 2,5 років. Причому, при вдалому ході переговорного процесу, перший транш коштів Україна могла б отримати вже на початку квітня.

Глава уряду України Арсеній Яценюк уже заявив, що Кабмін готовий виконати всі вимоги МВФ. На думку експертів, такими вимогами були і залишаються гнучкий валютний курс, підвищення внутрішніх тарифів на газ і скорочення дефіциту бюджету.