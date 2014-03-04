Проблемний «Брокбізнесбанк» на 1 лютого отримав 40,5 млн грн збитку

Згідно зі звітністю «Брокбізнесбанку», в якому відучора, 3 березня, введено тимчасову адміністрацію, збиток банку, накопичений на 1 лютого 2014 року, становить 40,501 млн грн, повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією фонду, згідно зі звітністю «Реал Банку», в якому також відучора ведено тимчасову адміністрацію, прибуток банку станом на 1 лютого становив 17,665 млн. грн.

Фонд оцінив обсяг коштів, які будуть відшкодовані вкладникам цих банків за рахунок коштів фонду. Зокрема, вкладники «Брокбізнесбанку» отримають 2,681 млрд грн, що в 2 рази нижче обсягів коштів фізосіб у банку на 1 лютого в 5,745 млрд грн. Вкладники «Реал Банку» отримають 554,594 млн грн, що в 1,4 раза нижче обсягу коштів фізосіб у банку на 1 лютого в розмірі 764,973 млрд грн.

Нагадаємо, що в рамках законодавства вкладники можуть претендувати на повернення коштів за вкладом з відсотками, нарахованими на дату визнання банку неплатоспроможним, але в межах 200 тис. грн. При цьому фонд не відшкодовує кошти власникам ощадних сертифікатів на пред'явника, вкладів у банківських металах і внесків, що перевищують розмір гарантованого відшкодування.

Також фонд повідомив, що шукає потенційних інвесторів для виведення з ринку «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку». У тому числі пропонується виведення банків з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь інвестора, створення та продаж перехідного банку, продаж банку цілком. До участі у купівлі активів та передачі зобов'язань банків допускаються виключно інші банки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації терміном на три місяці, з 3 березня по 2 червня 2014 року, в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банк» на підставі рішень Нацбанку про визнання цих банків неплатоспроможними.

Тимчасовим адміністратором в «Брокбізнесбанку» призначений Олександр Курінний, «Реал Банк» - Владислав Кадиров.

Нагадаємо, що на початку лютого в ЗМІ з'явилася інформація про затримку платежів за рахунками клієнтів і проблеми з поверненням депозитів громадянам у «Брокбізнесбанку». В результаті, Нацбанк прийняв рішення про надання банку рефінансування на 1 млрд грн, а група компаній ВЕТЕК, основний власник банку, повідомила про наміри стабілізувати його роботу та перевести на обслуговування в банк всі свої дочірні компанії. Згодом банк повідомив про вирішення проблем з ліквідністю, а наглядова рада змінила склад правління банку, скоротивши його кількість до шести осіб.

За даними ЗМІ, група компаній ВЕТЕК також є ключовим інвестором «Реал Банку». В листопаді 2013 року Нацбанк відкрив «Реал Банку» непоновлювану кредитну лінію на 800 млн грн під 8,5% річних для підтримки ліквідності. Відповідний кредитний договір терміном на 2 роки сторони підписали 8 листопада. Перший транш у розмірі 164 млн грн банк отримав під заставу нерухомості 11 листопада 2013 року.

Довідка УНІАН. «Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року й входить у групу великих банків. У 2013 році банк отримав 19,620 млн грн збитку проти прибутку в 518 тис. грн роком раніше.

«Реал Банк» працює на ринку України з 1990 року. За інформацією Національного банку, ніхто з акціонерів не володіє пакетом більше 10% акцій.

Група компаній ВЕТЕК Сергія Курченко веде виробничу, торгову та інвестиційну діяльність у нафтогазовій галузі на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.