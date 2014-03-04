Валютних резервів НБУ достатньо для погашення держборгів - банкіри

Ймовірність суверенного дефолту України є мінімальною, враховуючи достатній обсяг валютних резервів для погашення прямих державних боргів у 2014 році і наміри міжнародних організацій надати фінансову допомогу Україні, вважають банкіри.

«Розмови про швидкий суверенний дефолт поновилися, враховуючи складну ситуацію в держфінансах і валютних резервах країни. Ми вважаємо ймовірність такого розвитку подій мінімальною, враховуючи, що валютних резервів країни як і раніше достатньо для задоволення прямих іноземних державних зобов'язань у 2014 році. Водночас, МВФ, ЄС і США роблять серйозні повідомлення про можливу фінансову допомогу, яка може значною мірою перевершити російський антикризовий пакет грудня 2013 року», - йдеться в коментарі відділу стратегічного планування UniCredit Bank, текстом якого володіє УНІАН.

Банкіри обґрунтовують свої висновки статистикою виплат за боргами. Зокрема, за оцінками банку, в січні уряд залучив 200 млн дол. і 3,7 млрд грн на внутрішньому ринку. Водночас, за цей період уряд виплатив 220 млн дол. за валютним внутрішніми облігаціями, 648 млн дол. за кредитом МВФ і 2,78 млрд грн за внутрішніми облігаціями. «Внутрішня заборгованість зросла за рахунок розміщення державних облігацій, тоді як виплати міжнародних інституцій (МВФ) посприяли покращенню зовнішньої боргової позиції», - йдеться в коментарі.

Щодо майбутніх виплат у лютому, за оцінками UniCredit Bank, уряду доведеться виплатити 544,9 млн грн за внутрішніми облігаціями, 200 млн дол. за валютним внутрішніх облігацій і 366 млн дол. МВФ.

Наприкінці лютого поточного року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що резерви Нацбанку зменшилися до 15 млрд дол., що на 2,8 млрд дол. менше, ніж на початок місяця. Крім виплат за валютними кредитами на тлі відсутності нових позик, скорочення резервів обумовлена масштабними інтервенціями НБУ на підтримку гривні наприкінці січня - початку лютого.

Як заявив наприкінці лютого новий глава Нацбанку України Степан Кубів, обсяг золотовалютних резервів Нацбанку є достатнім для розрахунків з кредиторами не уточнюючи період виплат. Водночас, регулятор не має наміру «спалювати» резерви на інтервенції на підтримку гривні, оскільки ситуація на валютному ринку стабілізується найближчим часом.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за січень 2014 року зросла на 148 млн дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн або 35% ВВП.

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