Австрійці призупинили продаж Райффайзен Банку Аваль

Австрійський холдинг Raiffeisen Bank International призупинив продаж українського Райффайзен Банку Аваль через поточну ситуацію в країні, пише LB.ua з посиланням на Financial Times.

Видання пише, що відповідне рішення було оголошено в понеділок.

На початку лютого гендиректор RBI Карл Севельда повідомив, що на "Аваль" знайшлося 12 претендентів. Частину пропозицій відкинули, і переговори велися з претендентами.

Raiffeisen придбав "Аваль" у 2005 році більш ніж за $1 млрд. Зараз він входить до п'ятірки найбільших в Україні. Балансова вартість його активів становить близько 820 млн євро. 2013 рік банк "Аваль" закінчив з чистим прибутком 730 млн грн.

Нагадаємо, італійці з Intesa Sanpaolo на початку цього року погодилися продати Правекс-Банк лише за 74 млн євро, лише б позбавитися від бізнесу в Україні.