Якими економічними інструментами володіють США, щоб покарати Росію за Україну - ЗМІ

Сполучені Штати Америки володіють низкою економічних інструментів, щоб покарати Росію за військову інтервенцію в Україні - від заморожування активів до виключення Москви з "Великої вісімки", і зараз американський президент Барак Обама в першу чергу зосереджений на заходах, які не потребують схвалення в Конгресі, передає Reuters.

Але Вашингтону необхідно сприяння Європи, щоб санкції виявилися дійсно відчутними і змогли похитнути рішучість російського президента Володимира Путіна.

Обама всерйоз розглядає можливість видати розпорядження про заморожування активів і візові обмеження для російських чиновників, повідомив виданню американський чиновник.

Будь-які кроки, спрямовані на уповільнення потоку інвестицій в РФ, можуть завдати шкоди. Російська економіка, яка помітно зменшила обороти в останні місяці, стала набагато вразливішою порівняно з 2008 роком, коли стався російсько-грузинський конфлікт.

"Російська економіка дуже слабка", - каже Андерс Ослунд, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки імені Петерсона. На його думку, ефект від дій в Криму "буде величезним".

Стався обвал курсу рубля і місцевого фондового ринку, включаючи акції газового монополіста "Газпрому", це особливо боляче вдарить по добробуту країни.

У довгостроковій перспективі США можуть частково задовольнити потреби Європи в газі.