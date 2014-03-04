Гривня піднялася до 9,40 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 10,0000/11,0000, до 12:00 ціни впали 9,3800/9,5800. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 9,1000/9,5000, повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2756/0,3032, до 12:00 ціни знизилися 0,2586/0,2642. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2558/0,2641. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,1025 (-0.2770).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3725/1,3770. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 13,7550/15,1325, до 12:00 ціни пішли вниз 12,8995/13,1785. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 12,1060/13,0730.

На 16.00 на міжнародному валютному ринку торги доларом США зупинилися на рівні - 8,90/9,40. Цінові показники з EUR / UAH зупинилися на позначці 12,2508/12,9362.