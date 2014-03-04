Путін запевняє, що Захід просить Росію не видавати кредит Україні

Захід просить Росію не надавати Україні кредит у рамках обіцяних 15 млрд доларів, допомога на прохання Заходу надаватиметься через МВФ для проведення необхідних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін заявив журналістам у Москві.

«Ми, в принципі, були готові розглянути кроки з наданням інших траншей (з обіцяних 15 млрд доларів - УНІАН), але наші західні партнери просять нас цього не робити. Вони просять нас про спільну роботу в рамках МВФ для того, щоб спонукати уряд України до проведення необхідних реформ для оздоровлення економіки», - сказав він.

За словами Путіна, саме в такому ключі має намір Росія працювати далі.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про надання Україні кредиту з боку Росії в обсязі 15 млрд доларів була досягнута на зустрічі Путіна і на той час Президента Віктора Януковича в грудні 2013 року.

Перший транш в обсязі 3 млрд доларів Україна одержала наприкінці грудня.

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