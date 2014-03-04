Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 березня залучило до держбюджету 1 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, усі кошти залучені в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 5 років під 11,5% річних за єдиною поданою заявкою.

За інформацією Мінфіну, держборг перебуває в межах згідно Бюджетним кодексом і законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, у лютому Мінфін провів п'ять аукціонів з розміщення ОВДП, у ході яких до держбюджету залучено 6,615 млрд грн, тоді як облігації у валюті не розміщувалися. У березні Мінфін планує провести ще три аукціони з продажу ОВДП - 11, 18 і 25 березня.

Станом на 3 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 274,021 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 166,450 млрд грн, у власності банків - 82,228 млрд грн, нерезидентів - 13,884 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 1 березня, з початку року до держбюджету надійшло 10,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 11,689 млрд грн, на обслуговування держборгу - 5,609 млрд грн.

У 2013 році Мінфін за результами аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлений на рівні 585,484 млрд грн, або 35% від ВВП.

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