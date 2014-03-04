Україні для виплат за зовнішніми боргами необхідно $16 млрд - японські аналітики





Про це сказано в спеціальному звіті, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Наші розрахунки свідчать про те, що 16 млрд дол. достатньо для того, що покрити зовнішні гарантовані урядом зобов'язання до кінця 2015 року", - зазначили аналітики.

Вони розкритикували озвучені наприкінці лютого українським Мінфіном оцінки необхідної допомоги в 35 млрд дол. у 2014-2015 роках, зазначивши, що вони "мутять воду".

За даними Nomura, цього і наступного року на виплату відсотків і частини заборгованості за випущеними раніше номінованими у валюті урядовими облігаціями, за кредитами МВФ і Світового банку необхідно 8 млрд дол.

Ще 4 млрд Україні потрібно буде заплатити російському «Газпрому».

"Звідки тоді заявка на 35 млрд дол., яка практично дорівнює всьому державному й гарантованому державою зовнішньому боргу в приблизно 37 млрд дол.? ... Незрозуміло, як уряд вийшов на таку цифру, але, можливо, це спроба отримати від Заходу максимум на тлі його побоювань із приводу ситуації в Україні", - зазначили в Nomura, не виключивши, що додаткові кошти країна хоче одержати для підтримки економки.

Аналітики не уточнили, на які цілі необхідно ще 4 млрд дол. зі згаданих ними необхідних 16 млрд дол.

Вони додали, що озвучені дані не включають частину номінованого у валюті внутрішнього боргу України, зазначивши, що виплати по ньому можуть бути перенесені.

Як повідомляв УНІАН, представники сформованої наприкінці лютого нової влади в Україні заявили про гостру необхідність фінансової допомоги країні через спустошення державної скарбниці, яке може загрожувати банкрутством країни.

Глава уряду Арсеній Яценюк також заявив про необхідність скорочення витрат бюджету поточного року на 6,5-8 млрд дол. за поточним офіційним курсом, що становить вже майже 10 грн/дол.

Наприкінці минулого тижня голова МВФ Крістін Лагард заявила, що не бачить причин для паніки в Україні, й закликала владу утриматися від оприлюднення не підтверджених експертами фонду даних про розмір необхідної допомоги.

Nomura Holdings, історія якого починається в 1925 році, є одним із найбільших інвестиційних банків у світі. У 2013 фінансовому році компанія заробила "чистими" понад 1 млрд дол. при виручці понад 17 млрд дол. (за поточним комерційним курсом 0,0095 японської єни за долар).