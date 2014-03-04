Угоду України з МВФ буде підписано й виконано - Яценюк

Угоду між Україною і Міжнародним валютним фондом, необхідну для стабілізації економіки України та виконання фінансових зобов'язань уряду всередині країни та у відносинах із зовнішніми кредиторами, буде підписано і виконано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в парламенті заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Щоб виконати свої зобов'язання всередині країни й перед міжнародними кредиторами, нам потрібна програма МВФ. Вчора ми відновили переговори з Фондом. Я з великою надією дивлюся на те, що угоду між Україною і МВФ буде підписано й виконано», - сказав голова уряду.

Він нагадав, що ситуація в економіці вкрай складна. «Одне з ключових завдань уряду – стабілізація економічної ситуації. Як я вже не раз говорив, державна скарбниця порожня. Виконання плану Держмитслужбою становить 50%, надходження від податкової – не більше 65%», - підкреслив Яценюк.

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