США розпочали підготовку до надання Україні фіндопомоги

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє про початок процесу підготовки до надання Україні фінансової підтримки з боку США.

Про це він сказав на брифінгу в парламенті за підсумками зустрічі з Державним секретарем США Джоном Керрі, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Фактично розпочато процес підготовки до надання фінансової підтримки Україні з боку США», - заявив Яценюк.

Він зазначив, що деталі щодо цієї підтримки будуть оголошені, «коли ми остаточно поставимо підписи під реальним обсягом економічної допомоги, яку США готові виділити Україні».

Прем’єр-міністр також наголосив, що США дуже активно захищають територіальну цілісність і незалежність України: «Усі ті події, які відбуваються на території України в Автономній Республіці Крим, мають жорстку і чітку реакцію з боку наших західних партнерів». Він нагадав, що відбулося засідання Ради безпеки ООН, «де члени Ради безпеки ООН не просто висловили стурбованість, а чітко зазначили, що немає жодних підстав для того, щоб Росія, порушуючи низку двосторонніх угод, починаючи з Великого договору 1997 року і закінчуючи Будапештським меморандумом, - вводила свої війська на територію незалежної і суверенної держави».

«Ще раз закликаємо російський уряд і російського Президента негайно зупинити військову агресію на території України», - наголосив Яценюк.

Як повідомлялося, раніше Керрі зазначав, що США розглядають можливість надання фінансової підтримки Україні в розмірі 1 млрд дол.

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