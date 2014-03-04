Секвестр держбюджету можливий без скорочення соціально захищених статей — депутат Черноволенко



Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від партії «Батьківщина», голова підкомітету з питань бюджетної політики парламентського бюджетного комітету Олександр Черноволенко.

Депутат зазначив, що скорочення витрат – це перш за все системна боротьба з корупцією й корумпованими чиновниками, які сидять на державних грошах. «Є низка витрат, які треба переглянути. В кожному міністерстві своя структура витрат, і є непотрібні витрати, які можна скоротити. Таких витрат не на 80 млрд грн, а я боюся, що на всі 200 млрд грн. Це витрати на канцелярію, будівництво, ремонт, нікому не потрібні й безглузді проекти, де йде дерибан грошей», – сказав Черноволенко.

За словами депутата, чиновники закладали собі ці витрати централізовано, оплачуючи товари й послуги за завищеними цінами, а потім ділилися хабарами й відкатами, передавали частину «нагору». «Особливий розвиток така система отримала в 2010-2014 роках, тому й був суттєво завищений бюджет. Якщо все це скоротити, не доведеться чіпати соціально захищені статті. Очевидно, що не можна чіпати охорону здоров'я, соціальне забезпечення, освіту», – додав депутат. За його словами, зміни торкнуться адміністративного апарату й низки проектів, які вкрай неефективні й не потрібні.

Черноволенко підкреслив, що уряд Азарова при підготовці держбюджету чудово розумів, що бюджет штучно завищений. «Це теж спосіб для спекуляцій. Якщо людина знає, що йому виділять кошти, а вона купить щось за завищеною ціною й отримає хабар, то їй вигідно дати хабар, щоб вибити таке фінансування. Створювався штучний дефіцит грошей, коли насправді витрат записано набагато більше, ніж доходів. Зараз цю корупційну частину відріжуть. Сподіватимемося, що всю», – додав він.

Депутат також зазначив, що розглядалася можливість перегляду фінансування силових структур, але в нинішній ситуації від цієї ідеї відмовилися. «За винятком прокуратури. Буде переглянута частина витрат Міністерства внутрішніх справ, які не пов'язані з безпекою держави. Можливо, витрати на суди», - сказав він.

Депутат підкреслив, що секвестр держбюджету необхідний, оскільки із самого початку було очевидно, що доходна частина держбюджету завищена. Він нагадав, що бюджет 2013 року був скорочений наприкінці грудня, оскільки недоотримав майже 20 млрд грн доходів. «Наша проблема в тому, що під наші витрати у нас немає доходів. Показники доходів розраховані, виходячи зі зростання реального ВВП на 3,4%, тоді як останні півтора року ВВП падав на 1,5% за квартал. І якщо буде не зростання, а падіння економіки, ми таких податків не зберемо», - пояснив він.

За словами Черноволенка, про бездефіцитний бюджет поки не йдеться. «Витрати будуть урізані, а дефіцит залишиться. 3% дефіциту — це зовсім непоганий дефіцит. І ніхто від нас не вимагає бездефіцитного бюджету, жодні з наших кредиторів, 3% усіх влаштовує. Водночас, збільшувати дефіцит погано для гривні. Потрібно скорочувати витрати, тоді у нас буде сильний бюджет і міцна економіка», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає можливість секвестру бюджету й скорочення дохідної частини обсягом 65-80 млрд грн. Як пояснив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, бюджет був сформований на нереальних показниках доходів.

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