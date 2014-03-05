ЄС допоможе Україні розрахуватися з Росією за газ - єврокомісар

Допомога Україні зі сплатою її значного боргу за спожитий газ є одним із важливих пунктів пакету допомоги, який готує для Києва Європейська комісія, сказав у вівторок єврокомісар із питань енергетики Ґюнтер Еттінґер, передає Радіо Свобода.

Зокрема, сказав він, «Нафтогаз України» заборгував російському «Газпрому» близько двох мільярдів доларів, і Європейський союз допоможе Києву сплатити цей рахунок.

Подробиці цього пакета допомоги мають уточнити в середу з тим, щоб у четвер розглянути його на саміті Євросоюзу. За деякими повідомленнями, обсяг пакета може перевищити мільярд євро.

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Єврокомісар також припустив, що ЄС може допомогти Україні і з постачанням газу. За його словами, Словаччина може влаштувати реверс газового потоку, щоб пустити його до України.

Наразі ЄС запропонував Україні допомогу на суму в 610 мільйонів євро; повідомляють, що до цієї суми можуть додати ще 500 мільйонів євро.