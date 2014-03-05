Обама запропонував конгресу прийняти бюджет в $3,9 трлн

Президент США Барак Обама запропонував конгресу у вівторок ухвалити бюджет на майбутній фінансовий рік у розмірі $3,9 трильйона доларів, передає РИА Новости.

За словами Обами, який виступив з презентацією бюджету, конгресу необхідно визначитися з підтримкою бідних верств населення. "Нам, як країні необхідно прийняти рішення, чи будемо ми захищати скорочення податків для найбільш заможних американців, або ж будемо створювати робочі місця, домагатися зростання економіки і розширювати можливості для всіх американців", - сказав Обама.

Бюджет на фінансовий рік, що починається 1 жовтня 2014 року, передбачає додаткові 56 мільярдів доларів фінансування понад ліміт, за яким було досягнуто угоди між демократами і республіканцями в конгресі. Дефіцит запланований на рівні 3,1% ВВП, або 564 мільярда доларів.

Завдяки зростанню економіки бюджет передбачає поступове скорочення держборгу до 69% ВВП, хоча в абсолютних цифрах борг, який перевищив 17 трильйонів доларів, продовжить зростати. Також Обама запропонував підняти мінімальну погодинну заробітну плату для федеральних працівників до 10,1 долара замість нинішніх 7,25 долара.

Як очікується, республіканці, які контролюють палату представників конгресу, не дозволять прийняти бюджет. Однак бюджетний законопроект дасть адміністрації можливість апелювати безпосередньо до виборців незадовго до проміжних виборів у конгрес, які відбудуться восени цього року.

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