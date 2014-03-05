Центробанк Росії за день продав $11,3 млрд, щоб підтримати рубль

Валютні інтервенції Банку Росії 3 березня склали 410,64 млрд рублів (близько $11,3 млрд), повідомляється на сайті регулятора.

Днем раніше валютні інтервенції Банку Росії склали 39,9 млрд рублів (близько $1,1 млрд), передає ИТАР-ТАСС.

У понеділок, 3 березня після оголошення про можливе використання російських збройних сил на території України, фондовий ринок відкрився різким падінням. Відразу після відкриття індекс ММВБ знизився на 6% до 1357,97 пунктів, РТС впав на 7,74% до 1169,13 пунктів. Рубль почав швидко дешевшати: курс євро до рубля під час торгів на Московській біржі на 10.00 мск зріс на 1 рубль 23 копійки і склав 50,70 рубля, курс долара склав 37 рублів.

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До 11 ранку падіння біржових індексів прискорилося: індекс ММВБ знизився на 8,28% до 1325,29 пункту, індекс РТС - на 9,36%, до 1146,68 пункту. ЦБ РФ зрушив межі валютного коридору на 20 копійок вгору, до 35,4-42,4 руб., і тимчасово підвищив ключову ставку до 7% річних з 5,5% річних (встановлена 14 лютого 2014 року).

Вже до 14.30 курс рубля коригується - курс долара на Московській біржі встановився на рівні 36,49 руб., євро - 50,29 руб. На закриття Московської біржі курс долара становив 36,51 руб., євро 50,17 руб.

Російський ринок акцій завершив 3 березня рекордним зниженням. Індекс ММВБ впав на 10,79% до 1288,81 пункту - мінімуму з червня 2013 року, а індекс РТС впав на 12,01% до рівня 1115,06 пункту - мінімального рівня з вересня 2009 року. Зниження російських біржових індексів 3 березня відбувалося найшвидшими темпами з листопада 2008 року. Капіталізація індексу ММВБ за тогам торгів 3 березня знизилася на $61,3 млрд.